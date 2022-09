Golf With Your Friends

Golf With Your Friends sort du fairway avec la nouvelle mise à jour Sports. Découvrez les modes Hockey et Dunk, en solo comme en ligne jusqu’à 12. Cette mise à jour gratuite est accompagnée d’un pack d’éléments cosmétiques premium contenant de nouveaux chapeaux, des traînées, des bouées et des autocollants.

Diablo III: Eternal Collection

Rejoignez le combat dans cet action RPG ayant défini le genre et plusieurs fois récompensé pendant les Jours de jeu gratuit. Combattez le mal qui corrompt Sanctuaire et ses habitants et battez-vous aux côtés des 65 millions de joueuses et de joueurs qui ont déjà brandi leurs épées depuis la sortie du jeu. Avec ses mises à jour fréquentes, ses éléments cosmétiques inédits et un contenu endgame très riche, Diablo III vous offre un monde rempli d’action. L’histoire incroyablement immersive vous voit revenir dans la ville de Tristram, où tout a commencé, pour mener l’enquête sur une étoile déchue, le premier signe de la renaissance du mal et du début de la fin des temps.

Les jeux du week-end pour les Free Play Days sont dévoilés et disponibles dès maintenant.