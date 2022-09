Cela fait 200 ans que l'humanité a perdu sa civilisation précédente.

Astrum Proche, Paradis. Une ville gérée par les rêves de sa population reste comme un phare d'espoir.

Devenez Hal, un inspecteur capable de manipuler le passé.

Votre mission est de résoudre un crime dans la ville où aucun crime n'est possible.

Enquêtez dans le monde réel et le monde des rêves.

Résolvez les mystères que cachent ses citoyens et ses lieux et survivez aux menaces qui tenteront de vous arrêter.

Vous êtes le seul capable de révéler la vérité

et d'éviter que la prévision de la destruction de la ville ne devienne réalité après 7 jours !

Dyschronia : Chronos Alternate se prépare à sa sortie, prévue pour le 22 Septembre 2022, sur Switch et Meta Quest II.Le jeu pourrait débarquer sur d'autres supports dans un proche avenir.