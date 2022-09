Se déroulant plusieurs années après son combat contre Jadus Heskel, Shelly "Bombshell" Harrison se réveille dans un nouveau monde, sortie du coma à la demande d'un ancien collègue, avec un nouveau bras bionique.



Chargée de sécuriser un artefact très dangereux, le légendaire Demon Core, Shelly se lance dans un voyage intense à travers les États-Unis, alors qu'elle tente de surmonter son propre passé pour sauver l'avenir de l'humanité.

L'éditeur 3D realms et le développeur Slipgate Ironworks ont annoncé Phantom Fury , un jeu de tir à la première personne inspiré d'un road movie mettant en vedette Shelly "Bombshell" Harrison d' Ion Fury . Il sera lancé sur PlayStation 5 , Xbox Series , Switch et PC via Steam en 2023.