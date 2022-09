Le Juge rouge, maître des Enfers, a volé la voix de l'Inconnue, mais il ne se laissera pas faire. Combattez au rythme du metal et de la vengeance dans un voyage infernal à travers les huit Enfers. Avec des personnages interprétés par les acteurs primés Troy Baker et Jennifer Hale.



Metal : Hellsinger répond à la question : Et si vous pouviez jouer dans un album de metal ? La formidable BO est composée par le duo de musiciens Two Feathers et interprétée par des artistes légendaires comprenant Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Dennis Lyxzén (Refused et INVSN), James Dorton (Black Crown Initiate), Tatiana Shmayluk (Jinjer) et Björn Strid (Soilwork).



Synchronisez vos coups, vos esquives, vos finishers et bien plus encore afin d'augmenter vos dégâts et votre multiplicateur de fureur. Au fur et à mesure que la fureur s'accumule, la musique devient plus intense, étape par étape. Lorsqu'elle atteint son point culminant, les voix se font entendre pour vous faire vivre l'expérience du metal.

Dave Goldfarb, directeur créatif de The Outsiders, déclare : " La route a été longue (3 ans !) pour arriver à ce jour fatidique, mais nous y sommes enfin ! Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter Metal : Hellsinger et nous espérons que vous apprécierez ce jeu de tir rythmique purement metal et que vous apprécierez le voyage épique de L'Inconnue à travers les huit enfers. N'oubliez pas : le headbanging n'est pas obligatoire, mais nous vous le recommandons vivement. Merci et bonne chasse en enfer !"

Le jeu Metal : Hellsinger est disponible sur sur PC, Playstation 5 et Xbox X|S. , depuis juin, plus d'un million de Hellsinger ont téléchargé la démo gratuite.Aujourd'hui les joueurs pourront affronter les Enfers sur PC à partir de 29.99€, PlayStation 5 et Xbox X|S à partir de 39.99€.