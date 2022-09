Baldo: the Guardian Owls est rempli d'énigmes à résoudre et de donjons complexes à explorer.



Traversez ce monde ouvert captivant dans la peau de Baldo, et rencontrez une foule de personnages excentriques et inoubliables, alors que vous tentez de déchiffrer la prophétie énigmatique et de déjouer le destin.



De la charmante fantaisie à l'aventure palpitante, découvrez de nouvelles villes et leurs habitants particuliers, combattez des ennemis féroces, trouvez des temples cachés et collectez des objets magiques et ordinaires pour obtenir de nouvelles armes puissantes ou pour vous aider à révéler les innombrables secrets de ce pays étrange.

Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Baldo: The Guardian Owls, dans une The Three Fairies Edition, le développeur Naps TeamLa version Switch est disponible dès maintenant, la version Playstation 4 sera quant à elle disponible le 14 octobre 2022.