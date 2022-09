Les coulisses du tournage de The Centennial Case: A Shijima Story, initialement disponibles en bonus de précommande, sont désormais disponibles en téléchargement. Cette vidéo propose de découvrir les coulisses et l’atmosphère du tournage, le travail des développeurs ainsi que des interviews d'acteurs.



The Centennial Case: A Shijima Story est centré sur le destin tragique de la famille Shijima, victime de décès inexplicables au cours du siècle dernier. Dans la peau de la mystérieuse écrivaine Haruka Kagami, les joueurs doivent résoudre 4 meurtres ayant été commis sur 3 temporalités différentes : 1922, 1972 et 2022.

Le jeu The Centennial Case: A Shijima Story accueil sa démo et un DLC sur Steam, PlayStation et Nintendo Switch.Le jeu est disponible sur Steam, PlayStation et Nintendo Switch.