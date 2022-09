Spoiler :



Conduisez avec style grâce à McLaren Automotive : Durant le partenariat entre PUBG: BATTLEGROUNDS et McLaren Automotive, les joueurs auront la possibilité d'obtenir un skin de véhicule "McLaren GT Standard – Onyx Black", un costume, de l’équipement, une emote et bien plus encore via les caches de butin estampillées McLaren en jeu. Les joueurs peuvent également équiper le véhicule Coupé RB avec des skins McLaren et arborer les skins spéciaux McLaren sur la voiture grâce à la nouvelle fonctionnalité d'interaction avec les véhicules. Les joueurs peuvent appliquer les skins en appuyant sur la touche d'interaction secondaire lorsqu’ils font face au véhicule. A noter que ces skins n'affectent pas les performances du véhicule sur lequel ils sont appliqués. Les caractéristiques d'origine restent inchangées.



Atelier des véhicules : Les joueurs peuvent également obtenir des skins de véhicule "McLaren GT Standard - Silica White" et "McLaren GT Elite - Volcano Yellow" dans l'Atelier en utilisant les jetons McLaren acquis dans les caches de butin McLaren et le Pass Artisan : McLaren. Les McLaren Loot Caches et le Pass Artisan sont vendus dans PUBG: BATTLEGROUNDS pendant les périodes du partenariat sur PC et consoles. De plus, des objets personnalisables McLaren Automotive exclusifs sont également disponibles avec cette collaboration afin que les joueurs puissent créer des véhicules McLaren adaptés à leur propre style. Dans l'atelier, les joueurs peuvent créer des couleurs pour la carrosserie, les étriers de frein, les jantes et bien d'autres éléments pour personnaliser leur véhicule. Les voitures customisées peuvent également être exposées dans le custom lobby.



Porte-conteneur McLaren : Tout au long de la collaboration, un porte-conteneur spécial apparaîtra à chaque point de départ d'Erangel, Miramar, Taego, Sanhok, Vikendi et Deston. Les joueurs qui possèdent un skin de véhicule McLaren peuvent interagir avec ces conteneurs. Seuls le joueur et/ou ses coéquipiers qui ouvrent le conteneur peuvent conduire le véhicule. Les conteneurs et véhicules McLaren seront retirés une fois le match commencé.



Le Camion Restaurant, moins amical qu’il n’y paraît : Un nouveau véhicule est arrivé à Deston, distribuant des friandises pas très sympas aux joueurs qui explorent la carte. Si vous voyez le nouveau Food Truck circuler dans Deston, vous pouvez vous attendre à un buffet à volonté de balles sortant de la fenêtre ouverte du camion ! Le Camion restaurant transporte jusqu'à quatre passagers et dispose d'une grande fenêtre verticale ouverte sur un côté de l’habitacle. A retrouver uniquement à Deston.



Nouveau système météorologique : Les joueurs qui se parachuteront à Deston pourront découvrir la nouvelle fonctionnalité de météo changeante en fonction de l'heure de la journée, qui offrira un éclairage/état de la météo plus réaliste au cours d'un seul match. La fonctionnalité ne prendra pas en compte un cycle complet jour/nuit et seul un cycle court sera affiché, sans changement drastique de l'angle du soleil.



Refonte des animations : La refonte des animations, initialement présentée dans une note des développeurs, est disponible avec la mise à jour 19.2 ! L'objectif de cette mise à jour est d'améliorer l'expérience des joueurs en affinant les animations en jeu, tout en conservant le timing et la stratégie actuels.

Préparez-vous à faire la course avec style jusqu'à votre prochain « Chicken Dinner » grâce à la collaboration spéciale entre le constructeur britannique de supercars McLaren Automotive et PUBG: BATTLEGROUNDS. Ce partenariat vrombissant est disponible, jusqu'au 2 novembre pour les joueurs PC et jusqu'au 10 novembre pour les joueurs console. Cette mise à jour est désormais en ligne sur toutes les plateformes et propose des skins exclusifs pour les véhicules McLaren GT et des objets en jeu. En plus de cela, la version 19.2 introduit un nouveau véhicule et un système météo amélioré pour Deston ainsi qu’une refonte des animations et bien plus encore.