Dans Homestead Arcana, une présence mystérieuse connue sous le nom de Miasma recouvre le monde, forçant les survivants à se retrancher sur les hauts plateaux qui surplombent les nuages. Y pénétrer est aussi dangereux qu'impressionnant. Dans le rôle de Billie, une fermière sorcière qui cherche à sauver la terre pour les générations futures, les joueurs doivent défricher, cultiver et créer des sorts pour revitaliser le royaume corrompu. Nourrissez les plantes et repoussez le Miasma pour découvrir ses origines.

"Nous avons été époustouflés lorsque nous avons vu pour la première fois le style artistique inspiré de Ghibli de Homestead Arcana, qui fusionne les genres grâce à des idées réfléchies", a déclaré Ian Howe, Managing Partner chez Skybound Games. "De l'agriculture aux éléments de RPG à l’exploration fantastique, nous sommes impatients de voir comment les joueurs profiteront du jeu."

]"Nous sommes très heureux de faire équipe avec Skybound Games pour donner vie à Homestead Arcana et le proposer aux joueurs du monde entier", a déclaré Zhenghua Yang, PDG de Serenity Forge. "Avec Homestead Arcana, nous avons voulu combiner les meilleures parties des jeux vidéo pour créer une expérience ultime qui offre aux joueurs un exutoire dans lequel ils peuvent apprécier l'agriculture, le jeu de rôle, l'exploration et plus encore."

Le jeu Homestead Arcana, développé par Serenity Forge et éditée par Skybound Games, s'est dévoilé lors du showcase ID@Xbox.Homestead Arcana sera bientôt disponible sur PC via Steam et dans le Xbox Game Pass pour Xbox Series X|S.