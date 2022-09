Décidément, les jeux de simulation ont le vent en poupe ces derniers temps.Le studio Minakata Dynamics, s'apprête à sortir dans deux petites semaines, le jeu Railgrade, sur l'Epic Games Store et le Nintendo eShop.

Pour célébrer cette annonce, Epic Games et Minakata Dynamics ont partagé une vidéo explicative destinée aux futurs employés et administrateurs de Nakatani Chemicals

Like

Who likes this ?

posted the 09/15/2022 at 09:11 PM by leblogdeshacka