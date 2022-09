Spirit of the North est une aventure à la troisième personne se déroulant en Islande. Vous y incarnez un banal renard, mystérieusement lié au gardien des aurores boréales, un esprit renard féminin. Les paysages auront une place primordiale dans le jeu, ils vont raconteront une histoire qui sera délibérément dépourvue de dialogue...

The Captain est un point'n click de science fiction dans lequel un homme devra traverser la galaxie pour sauver la Terre.

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store sont maintenant disponibles et Spirit of the North me fait de l'œil.Il suffit de cliquer sur le nom du jeu pour accéder au contenu.