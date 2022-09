Le deuxième "Dokkan Festival x Carnaval d’Invocation Légendaire", un événement d'invocation où les joueurs peuvent recruter des personnages, a commencé le 14 septembre à 20h PST. (23h EST). Les nouveaux "Super Saiyan Goku & Super Saiyan Vegeta" apparaîtront au "Festival Dokkan" et le nouveau "Metal Cooler" apparaîtra au "Carnaval d’Invocation Légendaire"



Le "Carnaval d’Invocation Légendaire" est un nouveau type d'événement d'invocation qui apparaît pour la première fois dans cette campagne, mettant en avant 7 personnages qui peuvent être éveillés par Dokkan en LR.



Lors du "Festival Dokkan" et du "Carnaval d’Invocation Légendaire", toutes les 3 invocations multiples effectuées au cours des 400 premières heures donneront droit à une invocation multiple gratuite qui permettra de recruter 10 personnages !



Un soutien record dans la progression !



Cette campagne offre la plus grande accélération de jeu jamais proposée, de sorte que même les utilisateurs qui viennent de commencer à jouer à Dokkan Battle ou ceux qui n'ont plus joué à Dokkan Battle depuis longtemps peuvent s'amuser immédiatement.



Les joueurs peuvent obtenir la précieuse "Pierre Dragon divine 16" lors de leur première connexion pendant la campagne et l'échanger contre des personnages ! Ce trésor peut être échangé contre des personnages de Dokkan Awakened : ainsi, même les joueurs débutants peuvent former une équipe puissante. Les personnages de Dokkan Awakened UR peuvent être recrutés en échangeant l'un des line-up qui comprennent 3 personnages.



La quasi-totalité des "événements Dokkan", au cours desquels les joueurs peuvent collecter les médailles d'éveil nécessaires pour éveiller et renforcer les personnages, sont rouverts pendant la période de campagne ! Un événement où vous pouvez obtenir 30 pierres de dragon pour chaque réussite est organisé !



Des événements et missions exceptionnelles à durée limitée



En plus de tout ce qui vient d'être mentionné, des événements spéciaux jouables uniquement pendant la campagne et de nombreuses missions offrant des récompenses plus importantes que lors des campagnes régulières sont également disponibles.

Le jeu mobile de BANDAI NAMCO Entertainment Inc., "DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE", qui a été distribué dans plus de 170 pays régions du monde et a dépassé un total de 350 millions de téléchargements, mène actuellement une campagne mondiale de grande envergure. Dans cette seconde partie qui a débuté il y a quelques jours, les joueurs peuvent obtenir des objets exceptionnels et participer à de nombreux événements spéciaux.DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE présente les personnages de "Dragon Ball". Le jeu combine des batailles intenses en 3 match, un gameplay de type boardgame et des combattants emblématiques de l'univers populaire de Dragon Ball.DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android dès aujourd'hui.