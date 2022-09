Enfin, ceux qui ont acheté le jeu de base Les Sims 4 avant le 17 octobre recevront le kit Luxe dans le désert en cadeau. Avec le kit Luxe dans le désert, les Sims pourront se détendre dans une oasis moderne agrémentée d’un luxueux mobilier d’intérieur et d’extérieur s’inspirant du désert et dont les matériaux dominants seront la pierre et le bois.

Les Sims 4 s’apprête à devenir gratuit, l’équipe est plus déterminée que jamais à créer des expériences inédites, et continuera de développer des packs, des kits et des livraisons Les Sims Express prochainement.