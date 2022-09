Vengeance Edition





Redemption Set





Redemption Edition





Les différentes versions du jeu Sifu, sont disponibles en préco.À l'intérieur nous retrouverons :-La version Nintendo Switch du jeu-Un SteelBook exclusif-Un artbook ‘The Art of Sifu’-La bande originale du jeu (en format numérique)-3 lithographiesÀ l'intérieur nous retrouverons :-Une figurine à l’effigie du disciple (20 cm)-Un pendentif de ténacité-Un exemplaire de 160 pages de l’ouvrage Behind the Art of Sifu –Journal des développeurs, édité par Pix’n LoveÀ l'intérieur nous retrouverons :-L’édition standard du jeu pour Nintendo Switch-Un SteelBook exclusif-La bande originale du jeu (en format numérique)-3 lithographies-Une figurine à l’effigie du disciple (20 cm)-Un pendentif de ténacité-Un exemplaire de 160 pages de l’ouvrage Behind the Art of Sifu –Journal des développeurs, édité par Pix’n Love