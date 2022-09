Vengeance Edition





Redemption Set





Redemption Edition





Le jeu Sifu aura droit à des versions collectors en arrivant sur Switch. Pour le coup, les éditions collectors sont vraiment sympa, hâte de pouvoir mettre la main dessus. Avec une édition pensé pour ceux qui ont déjà le jeu en boite, la Redemption Set.À l'intérieur nous retrouverons :-La version Nintendo Switch du jeu-Un SteelBook exclusif-Un artbook ‘The Art of Sifu’-La bande originale du jeu (en format numérique)-3 lithographiesÀ l'intérieur nous retrouverons :-Une figurine à l’effigie du disciple (20 cm)-Un pendentif de ténacité-Un exemplaire de 160 pages de l’ouvrage Behind the Art of Sifu –Journal des développeurs, édité par Pix’n LoveÀ l'intérieur nous retrouverons :-L’édition standard du jeu pour Nintendo Switch-Un SteelBook exclusif-La bande originale du jeu (en format numérique)-3 lithographies-Une figurine à l’effigie du disciple (20 cm)-Un pendentif de ténacité-Un exemplaire de 160 pages de l’ouvrage Behind the Art of Sifu –Journal des développeurs, édité par Pix’n Love