Le trailer d’aujourd’hui présente le gameplay de Hardspace: Shipbreaker pour les joueurs qui attendaient impatiemment l’arrivée du jeu sur consoles. Découvrez son cadre spatial immersif et plongez dans le quotidien d'un récupérateur de vaisseau spatial à travers une campagne scénarisée captivante, ou détendez-vous tout en mettant vos compétences à l’épreuve en mode de jeu libre. Apprenez-en plus sur les processus et les outils de récupération et laissez l'attrait d'une simulation zéro-g exceptionnelle vous entraîner dans des missions toujours plus périlleuses ! Le danger et l'excitation rythmeront votre quotidien, car l'espace est un environnement impitoyable et vos patrons de chez LYNX Corporation n'arrangeront pas vraiment les choses. La bonne nouvelle dans tout ça ? Vous avez peut-être plus de pouvoir que vous ne le pensez pour améliorer les conditions de travail de tous les braves récupérateurs spatiaux.

Je viens seulement de voir le State of Play et il y a eu du lourd bordel. Vivement n'a fin d'année et 2023.En attendant, voici du gameplay pour le jeu Hardspace: Shipbreaker, qui débarquera le 20 Septembre 2022.Hardspace: Shipbreaker sort le 20 septembre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et bonne nouvelle pour les abonnés Game Pass, il sera Day One dans le programme de Microsoft.