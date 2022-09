La nouvelle génération de Nickelodeon Kart Racers est arrivée !



Reconstruit et réimaginé de toutes pièces, Nickelodeon Kart Racers revient - plus grand et meilleur que jamais ! Avec un casting de plus de 40 personnages emblématiques entièrement doublés, driftez, glissez et boostez jusqu'à la ligne d'arrivée sur des circuits inspirés des légendaires émissions de Nickelodeon comme Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Avatar : Le Dernier Maître de l’Air et bien d'autres !







Un casting de plus de 40 personnages entièrement doublés.

Transformez votre kart ou votre nouvelle moto en embarcations pour naviguer sur de nouveaux terrains.

De nouveaux niveaux de personnalisation : Associez Raphael au Reptar mobile, changez les peintures et les pièces détachées, ou plongez dans des millions d'autres combinaisons possibles !

90 membres d'équipage à choisir pour s'adapter à votre style de jeu avec des capacités spéciales uniques.

Des parcours alternatifs intenses remplis de slime sur 36 circuits différents, anciens et nouveaux.

Affrontez directement les autres pilotes dans un mode arène plein de rebondissements.

Un mode multijoueur intense en écran partagé, en local et en ligne !

Décidément, Mario Kart fait des émules, avec la sortie prochaine de Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway. Il faut croire que les deux premiers se sont très bien vendus.Just for Games annonce la date de sortie du troisième épisode sur Switch et PlayStation. Le jeu sera donc disponible dès le 14 Octobre 2022.Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway sera disponible en version physique le 14 Octobre 2022 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.