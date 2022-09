La Première Guerre mondiale à des hauteurs inattendues !



La série de jeux WW1 cherche à rendre la Grande Guerre plus immersive que jamais, et après les précédents épisodes Verdun et Tannenberg, c'est maintenant au tour d'Isonzo d'entrer en scène. À partir d'aujourd'hui, les armées italienne et austro-hongroise s'affronteront dans les vallées fluviales d'Isonzo et les Alpes du front sud.



Le mode de jeu "Offensive" est une expérience raffinée qui permet aux joueurs d'assister directement aux batailles en haute altitude du front italien et de reconstituer des moments historiques clés. L'authenticité et la précision historique sont les piliers de la série de jeux WW1, et Isonzo porte la série à un niveau supérieur.



"Nous travaillons sur Isonzo depuis plus de trois ans maintenant avec une équipe de développement passionnée et plusieurs historiens. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de mettre enfin ce titre à la disposition de tous ! Mais notre aventure italienne ne s'arrête pas là, comme pour nos jeux précédents, nous avons de grands projets pour du nouveau contenu après le lancement. Premier point sur la feuille de route : les troupes allemandes !" déclare Jos Hoebe, directeur créatif et cofondateur de la série de jeux WW1.



Qu'il s'agisse de combats en hauteur dans des paysages alpins idylliques ou de combats rapprochés dans des tranchées rocheuses, qui survivra aux tirs croisés des tireurs d'élite, aux bombardiers en biplan ou aux terrifiants gaz toxiques ? Prenez position derrière une mitrailleuse ou sonnez le cor pour soutenir vos camarades dans les rues urbaines et les vallées fluviales. Prenez part aux moments clés de la Première Guerre mondiale et voyez si vous pouvez changer le cours de l'histoire. C'est le front italien !







Isonzo démarre avec un pack bonus exclusif et une remise de lancement de 10 % sur toutes les plateformes PC et PlayStation pendant la première semaine de lancement. Les joueurs qui ont précommandé le jeu sur Xbox peuvent déjà profiter du pack bonus Avanti Savoia.



Le pack Avanti Savoia contient deux uniformes emblématiques : le "Maggiore General" pour les Italiens et le "Generalmajor" pour les Austro-Hongrois. En outre, le pack comprend des cosmétiques faciaux adaptés aux officiers, tels que la moustache aristocratique "Rennenkampf" et les lunettes à pince-nez dans le style porté par le célèbre écrivain Anton Chekov.

Le jeu Isonzo est maintenant disponible, sur PlayStation, XBOX et PC.Le jeu est donc disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4 et 5, XBOX One et XBOX Series X|S.