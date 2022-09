Focus Entertainment annonce le rachat de WW1 Game Series, connu pour les jeux Verdun, Tannenberg et Isonzo, Blackmill Games,Le jeu Isonzo sera disponible, dès le 13 septembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Pour Cristophe Nobileau, le président de Focus Entertainment, ce rachat constitue évidemment une excellente nouvelle : Le studio, qui a déjà démontré son ADN et sa forte identité, dispose d’une solide expertise pour proposer des expériences FPS en multijoueur aussi immersives qu’authentiques. La franchise WW1 Game Series est l’une des références des jeux de tir prenant comme toile de fond la première guerre mondiale. Nous nous réjouissons de travailler avec Jos et son équipe pour continuer de proposer de nouvelles expériences uniques.

Who likes this ?

posted the 09/13/2022 at 11:09 AM by leblogdeshacka