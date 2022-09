Ce jeu standalone free-to-play inspiré de l’univers de The Division introduira de nouveaux personnages jouables dans un cadre rural, loin des événements qui se sont déroulés à New York et à Washington D.C. Autrefois une paisible bourgade du Midwest américain, Silver Creek fut complètement abandonnée après l’épidémie du poison vert. Dans Tom Clancy's The Division® Heartland, les joueurs incarneront des agents loyaux de la Division répartis dans tout le pays qui répondront à un appel à l'aide. En combattant aux côtés ou contre d'autres agents entraînés de la Division, les joueurs exploreront les secrets de Silver Creek et donneront de l'espoir à ce qui reste de cette petite ville américaine.

Après son annonce en mai 2021, The Division : Heartland avait fait le coup du silence radio. C'est durant le dernier UbiForward de ce week-end que Ubisoft en a dévoilé plus, avec du gameplay et ses principales caractéristiques.The Division : Heartland est pour le moment prévu uniquement sur PC et les inscriptions pour les phases de tests fermées ouvriront bientôt.