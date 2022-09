Des envahisseurs de la planète Mavros sont descendus sur Terre pour en faire leur nouvelle maison, et c'est à vous de les arrêter ! Spacewing War est un jeu de tir à défilement latéral inspiré des classiques du genre portables. Présentée dans un style pixel art 4 tons, cette aventure spatiale bourrée d'action associe une narration de science-fiction légère et des mécanismes d'une simplicité trompeuse à la profondeur de la jonglerie d'armes et à des tonnes de secrets à découvrir.







Parcourez 7 niveaux d'énigmes et d'action de type shoot'em up rétro !

Personnalisez votre expérience avec 40 palettes de couleurs.

Trouvez des power-ups et jonglez avec une grande variété de types de coups !

Débloquez de nouvelles campagnes au fur et à mesure de votre progression.

Profitez d'un récit de science-fiction charmant et léger.

Découvrez les secrets cachés à travers les étapes variées !

Red Art Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Spacewing WarToujours limitée à seulement 999 exemplaires monde, pour 19.99€.