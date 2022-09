Cette année, Just Dance entre dans une nouvelle ère et devient une plateforme de danse à la demande qui sera régulièrement mise à jour avec de nouveaux contenus gratuits et qui propose également de nouvelles façons de danser grâce aux fonctionnalités suivantes :



Un mode multijoueur en ligne : Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, l'intégralité du jeu sera jouable en ligne à plusieurs, dans la limite de 6 joueurs, entre amis ou entre joueurs du monde entier, grâce au mode groupes en ligne. Tous les joueurs qui se retrouveront via ce mode seront connectés au menu de l'hôte de la partie. Ils pourront ainsi interagir les uns avec les autres grâce au nouveau système d’émotes, choisir les chansons sur lesquelles ils danseront ensemble et se retrouver sur la piste de danse, peu importe l’endroit où ils se trouveront dans le monde. Les groupes en ligne prendront en charge la fonctionnalité cross-play. Le mode multijoueur local historique de Just Dance sera quant à lui toujours disponible.



Une nouvelle direction artistique et une interface utilisateur repensée : Le nouvel univers de Just Dance offrira un tout nouveau look, de nouveaux environnements 3D immersifs et des menus de navigation plus intuitifs.



Un puissant système de recommandation : Ce tout nouveau système de recommandation amélioré offrira aux joueurs des recommandations de chansons et de playlists qui seront sélectionnées selon leurs préférences de jeu.



Un nouveau système de progression et des récompenses : Les joueurs pourront gravir les échelons grâce au tout nouveau système de progression qui leur permettra de gagner des points à chaque fois qu’ils effectueront une danse. Ces points serviront ensuite à débloquer de nouvelles récompenses telles que des Dancer Cards personnalisables, une première dans Just Dance. Les joueurs pourront en effet personnaliser leur Dancer Card pour qu’elle reflète leur personnalité en modifiant l’avatar, le fond, le badge et leur pseudo. Ils pourront également échanger ces points contre des émotes dans le jeu et les utiliser pour communiquer avec d'autres joueurs dans les groupes en ligne.



Des mises à jour avec des contenus gratuits : Au cours des prochaines années, Just Dance introduira régulièrement des mises à jour gratuites qui incluront de nouveaux modes de jeu, de nouvelles chansons ainsi que des saisons à thème.

Just Dance 2023 Edition proposera 40 nouvelles chansons et univers différents, qu'il s'agisse de grands tubes, des hits actuels ou de chansons originales, incluant notamment :



Physical de Dua Lipa

More de K/DA avec Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns et Seraphine.

CAN'T STOP THE FEELING ! de Justin Timberlake

Love Me Land de Zara Larsson

Locked Out of Heaven de Bruno Mars

STAY de The Kid LAROI & Justin Bieber

Sweet But Psycho d’Ava Max

Rather Be de Clean Bandit Ft. Jess Glynne

If You Wanna Party de The Just Dancers

Et bien d'autres encore qui seront dévoilées ultérieurement !

Lors du Showcase UbiForward, nous avons pu découvrir le nouveau Just Dance 2023, qui s'annonce assez énorme, avec enfin un vrai multijoueur en ligne et des musiques toujours aussi punchy.Le jeu sera disponible le 22 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et ultérieurement sur Stadia.