Conan Exiles

Maniez l’épée comme la sorcellerie avec la mise à jour Age of Sorcery de Conan Exiles. Découvrez un monde immense de type bac à sable et jouez avec vos amis et de parfaits inconnus pour construire votre propre maison, ou même une cité que vous partagerez avec eux. Survivez au froid glacial des montagnes, explorez des donjons remplis de butin, développez votre personnage pour transformer le survivant dénué de ressources qu’il est au départ en puissant barbare ou en redoutable sorcier et luttez contre vos ennemis au cours de sièges particulièrement épiques.

Madden NFL 23

Célébrez le lancement de la NFL ! Rassemblez l’équipe de vos rêves dans le mode Ultimate Team et améliorez-la dès le départ avec les objets Ultimate Kickoff Champion pour Larry Fitzgerald et Troy Polamalu. Entre le nouveau système de jeu FieldSENSE de Madden NFL 23 (uniquement disponible sur Xbox Series X|S) et les mises à jour des modes Franchise et Ultimate Team, les joueuses et les joueurs trouveront quelque chose qui leur correspond.

Hunt: Showdown

Vous faites partie d’un groupe de chasseurs de primes bien décidés à débarrasser le monde de ces monstres sauvages, tout droit sortis de vos pires cauchemars, qui hantent les marais de la Louisiane. Renvoyez-les hors de notre monde en échange d’une généreuse récompense qui vous permettra d’acheter des armes toujours plus dévastatrices. Échouez, et la mort vous dépouillera de votre personnage ainsi que de tout équipement. En revanche, votre expérience restera toujours au sein de votre groupe de chasseurs : votre lignée.

Riders Republic

Plongez dans l’immense terrain de jeu multijoueur de Riders Republic ! Prenez vos skis, votre snowboard, votre vélo ou votre wingsuit et explorez un paradis sportif en monde ouvert où vous pouvez créer vos propres règles… ou les enfreindre. Jouez en solo ou faites équipe avec vos amis et lancez-vous dans des courses massives impressionnantes.

Les jeux du programme Free Play Days du week-end sont dévoilés et dès maintenant disponible.Conan Exiles, Madden NFL 23, Hunt: Showdown et Riders Republic sont disponibles gratuitement dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 12 septembre à 8h59, heure française.