Durant l'accès anticipé sur Steam, l'un des principaux changements que les joueurs de Fractured Online connaîtront sera la possibilité de créer un personnage de la nouvelle race Wildfolk, qui favorise le nouveau style de jeu coopératif. Les Wildfolk montrent un fort attachement à la nature, vivant en harmonie et combattant tout ce qui menace l'équilibre de leurs terres. Ce lien avec la nature leur confère une affinité naturelle avec la magie druidique, puisant leur énergie directement dans la planète. Cette nouvelle race est également capable de se transformer en leur homologue animal à tout moment.



Les Wildfolk sont également uniques en leur genre, car ils possèdent des sous-race telles que les Chadras, qui ressemblent à des tigres, les Udoadras, apparentés au loup, les Nheedras, proche de l'ours, et les Erwydras, au physique de cerf. Chaque sous-race a ses propres forces et faiblesses. Les Chadra sont des guerriers capables de combattre, tandis que les Erwydra sont plus enclins à pratiquer la magie car ils sont extrêmement intelligents et ont une excellente mémoire. Le lancement de Fractured Online en accès anticipé sur Steam rendra les sous-classes Chadra et Erwydra disponibles, tandis que les Udoadra et Nheedra seront inclus dans une future mise à jour.



Connaissant le rapport des Wildfolk avec la nature, leur choix de lieu de vie n'est pas surprenant. Arboreus est une planète dotée d'une végétation luxuriante et vibrante avec une énergie sauvage et primitive. Parmi les trois planètes du jeu, Arboreus a conservé la plupart des caractéristiques d'Elysium. Elysium est la planète originelle où humains, Wildfolk et démons vivaient ensemble. C'est la seule planète encore capable de produire naturellement des cristaux magiques. Le bois y est également en abondance, ce qui permet aux Wildfolk de l'utiliser pour construire des villages tout en réservant les blocs de pierre pour leurs structures principales.



En plus de l'inclusion d'une nouvelle planète et d'une nouvelle race, le lancement de l'accès anticipé Steam marque une autre étape importante : la fin du test de la bêta fermée de Fractured Online. Pour célébrer cela, un événement communautaire spécial, "Monster’s Pandemonium", se déroulera du 11 septembre à 16h au 12 septembre à 16h. Pendant cette période, toutes sortes de monstres envahiront les villes de Myr et d'Aerhen. À la fin de l'événement, les serveurs seront mis hors ligne et remis à zéro en vue de la mise en ligne d'un nouveau serveur le 15 septembre à 16h.

