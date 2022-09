Ghostbusters : Spirits Unleashed est un jeu multijoueur amusant, parfait pour tous les niveaux. Incarnez soit les memebre de la brigade S.O.S. Fantômes, soit les fantômes ! Quatre chasseurs de fantômes armés de packs de protons tentent d'attraper un fantôme qui hante des lieux uniques dans des combats multijoueurs asymétriques (en ligne ou hors ligne). Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs débloqueront des cosmétiques et des améliorations pour les héros et les fantômes afin de faire évoluer leur expérience de jeu.



L'aspect et la convivialité du jeu offriront aux fans une expérience immersive dans cet univers, leur permettant de réaliser leur propre rêve de chasse aux fantômes. Qu'il s'agisse de chasser ou de hanter, le jeu est facile à apprendre et amusant à maîtriser !



Jouez à un jeu de cache-cache asymétrique. Fidèle aux précédents titres d'IllFonic, ce titre propose un format 4v1 où les joueurs font partie d'une équipe de nouveaux chasseurs de fantômes ou d'un seul fantôme. Profitez du jeu en solo ou avec jusqu'à quatre joueurs sur toutes les plateformes grâce au cross-play. Comprend un mode solo en ligne et hors ligne disponible sous forme de jeu assisté par l'IA.



Ghostbusters : Spirits Unleashed propose tout l'équipement et les gadgets emblématiques, des packs de protons aux compteurs PKE en passant par les pièges à fantômes, que les fans attendent et que les nouveaux joueurs de l'univers apprécieront en incarnant un Ghostbuster. Les fantômes disposent de multiples capacités dans leur arsenal, comme la possession d'objets, le sliming bien sûr, et bien d'autres choses encore, qui font de la hantise des différents lieux un plaisir à jouer. En outre, beaucoup reconnaîtront la caserne de pompiers et la librairie Ray's Occult Books, qui constituent le cœur du jeu. C'est là que les joueurs peuvent choisir des missions, personnaliser leurs personnages, s'entraîner à tirer avec leurs packs de protons et explorer toutes les possibilités d'apprentissage.



Et oui, vous entendrez les acteurs du film original reprendre leurs rôles de Ray Stantz et Winston Zeddemore, ainsi que de nouveaux amis !





Plongez dans l'univers de Ghostbusters en protégeant ou en hantant plusieurs lieux uniques tout au long du jeu.

Ghostbusters : Spirits Unleashed est amusant, familial et permet aux joueurs de tous les niveaux de participer.

Slimer ou être slimé ! Jouez avec jusqu'à quatre amis ou en solo en tant que nouveau membre des Ghostbusters ou un Fantôme dans le dernier jeu de tir asymétrique d'IllFonic!

Les acteurs de cinéma emblématiques Dan Aykroyd et Ernie Hudson sont rejoints par les nouveaux favoris Rahul Kohli et Greg Miller pour prêter leur voix à Ghostbusters : Spirits Unleashed.

La caserne de pompiers est votre QG Ghostbusters, avec la librairie Ray's Occult Bookstore à explorer également !

Le développeur Illfonic et Just For Games annonce la sortie prochaine d'une édition physique pour le jeu de tir asymétrique Ghostbusters: Spirit Unleashed.Le jeu Ghostbusters: Spirit Unleashed sera disponible le 18 Octobre 2022 PlayStation et XBOX.