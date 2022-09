[pos]

"Nous sommes ravis d'accompagner Ferrari lors de ce moment spécial et d'apporter cette nouvelle image iconique qu'ils ont développée à F1® 22", a déclaré Paul Jeal, directeur principal de la franchise F1® chez Codemasters. "Notre studio est fier de créer des expériences de course authentiques, et ces touches renforcent à quel point le jeu est ancré dans l'univers de la Formule 1."

Lancés aujourd'hui par Ferrari à l’occasion du FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022, les articles spéciaux Giallo Modena à durée limitée, dont la livrée de la voiture, les uniformes des pilotes, les uniformes de l'équipe des stands, le casque et les bottes seront disponibles en jeu gratuitement pour tous les joueurs à partir du 12 septembre et pendant un mois. La mise à jour inclut également le circuit international de Shanghai et un événement hebdomadaire mettant en vedette Zhou Guanyu pour célébrer la Fête de la Lune chinoise.La livrée, conçue à l'origine pour rendre hommage au Grand Prix d'Italie, évoque les racines et la passion de Ferrari pour la course automobile et intègre le nouveau logo exclusif publié plus tôt cette année par la Prancing Horse Company.La mise à jour comprend également d'autres ajouts dans le jeu, comme le circuit international de Shanghai qui fait suite à Portimao, ajouté au jeu le mois dernier.Pour célébrer la Fête de la Lune, importante dans la culture chinoise, les joueurs pourront relever un défi spécial avec un événement hebdomadaire gratuit intitulé "A Bright Start to F1". Les joueurs doivent incarner le pilote de l’écurie Alfa Romeo, Zhou Guanyu, et l’amener à son meilleur résultat en Formule 1 en dépassant le héros de son enfance Fernando Alonso et son coéquipier Valtteri Bottas à six tours de l'arrivée. Du 12 au 25 septembre, les joueurs qui termineront 7e ou plus au Grand Prix de Singapour débloqueront une livrée de voiture Kohaku Koi personnalisable. Plus d'informations sur le défi seront disponibles sur le blog de F1 22 ce lundi.