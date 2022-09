Recrutez… Entraînez-vous… Combattez! Le All Valley vous attend!



Eagle Fang, Cobra Kai, Miyagi-do : quel est votre dojo ? Ce choix lancera votre aventure, mais il vous appartient ensuite de recruter l’équipe la plus puissante possible tandis que vous progressez dans la maîtrise de votre style de combat et vous battez pour asseoir l’HÉRITAGE de votre dojo en tant que All Valley Karate Grand Champion !

Le jeu Cobra Kai 2: Dojos Rising sera disponible cet automne sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch, dans sa version boite. Le jeu est développé par GameMill Entertainment et il prendra la forme d'un jeu de combat/aventure, avec 28 personnages, la possibilité de choisir son dojo entre Eagle Fang, Cobra Kai ou Miyagi-do et surtout un mode en ligne, histoire de casser des gueules.Cobra Kai 2: Dojos Rising sera disponible en version physique à l'automne 2022 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.