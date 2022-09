À ce jour, la méthode primée Rocksmith™ a aidé plus de 5 millions*** de personnes dans le monde à apprendre à jouer de la guitare. S'appuyant sur 10 ans d'expérience concluante dans l'enseignement de la musique**** et sur l’expertise d'une équipe composée de musiciens, de professeurs de musique et de développeurs d'Ubisoft San Francisco*****, Rocksmith+ offre une expérience amusante et personnalisée pour les joueurs de tous niveaux avec des fonctionnalités incluant :



Une bibliothèque de plus de 5 000 chansons d’artistes populaires, indépendants ou émergents et de nouveaux titres ajoutés chaque semaine. Les joueurs vont pouvoir apprendre à jouer de la guitare grâce à des enregistrements originaux de leurs chansons préférées et découvrir de nouvelles musiques. Le répertoire de Rocksmith+, composé de différents genres musicaux



Une série de nouveaux outils d'entraînement pour une expérience personnalisée. Rocksmith+ s'adaptera par exemple aux progrès des joueurs au fur et à mesure qu'ils joueront grâce à la fonction Difficulté Adaptative qui introduira de nouvelles notes et de nouveaux accords au fur et à mesure de leur progression. Les joueurs qui voudront s'entraîner à pratiquer un riff spécifique pourront sélectionner l’option Répéteur de Riffs pour le faire. Ces outils leur permettront de maîtriser totalement leur parcours d'apprentissage musical.



La détection des notes et les commentaires en temps réel, sans besoin de périphériques supplémentaires, grâce à l'application gratuite Rocksmith+ Connect qui transforme le téléphone des joueurs en micro sur iOS et Android. Cette application fonctionne avec des instruments acoustiques ou électriques branchés sur un ampli ou avec le câble Rocksmith Real Tone, vendu séparément. De plus, l'application Rocksmith+ Connect peut également servir d’accordeur de guitare précis et de qualité professionnelle.



Des leçons interactives et des recommandations d'entraînement que Rocksmith+ proposera aux joueurs en fonction de leurs objectifs, de leur niveau de compétence et de leurs progrès. En plus d'apprendre et d'améliorer leur pratique, les joueurs vont également pouvoir suivre des cours vidéo sur la technique, l'équipement, l'entretien de l'instrument, l'appréciation de la musique et plus encore grâce à Rocksmith Discover.







« Que vous n'ayez jamais joué de la guitare, que vous en ayez joué toute votre vie ou que vous souhaitez simplement apprendre à jouer votre chanson préférée, Rocksmith+ est le compagnon idéal pour votre voyage musical » déclare Jay Cohen, Vice-président, Executive Publisher d’Ubisoft. « Nous avons constitué une riche bibliothèque de chansons avec des artistes majeurs et des étoiles montantes, dans des genres musicaux venus du monde entier. Rocksmith+ est un outil d'apprentissage révolutionnaire, amusant et facile à utiliser. Pour 99,99€ par an, les joueurs pourront passer autant d'heures qu’ils le souhaiteront à jouer leurs chansons préférées, aussi souvent qu’ils le voudront, où et quand ils en auront envie. Ce n'est que le début de cette belle aventure et nous sommes impatients de voir notre communauté apprendre à jouer de la musique ! ».

Ubisoft annonce l'arrivée sur PC de Rocksmith+, cela inclut de nombreux outils et ressources pour apprendre ou progresser à la guitare électrique ou acoustique et à la basse.Rocksmith+ est également partenaire des plus grands professionnels de la musique tels que Gibson, Epiphone, Kramer, Ibanez, Ernie Ball, Ernie Ball Music Man, Marshall, Orange, Mesa/Boogie, Roland, Boss et Electro-Harmonix.***Les jeux Rocksmith et Rocksmith 2014 se sont écoulés à 5 millions d’exemplaires.****Selon une étude de recherche nationale menée par C&C Market Research.