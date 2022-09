Le jeu TAPE : Unveil the Memories, aura droit à sa version boîte, dans une Director’s Edition, avec un sublime packaging.Microids se chargera de distribuer cette édition physique chez nous.TAPE: Unveil The Memories – Director’s Edition sortira sur PlayStation 5 en édition physique le 21 octobre prochain.

Iria, une jeune fille de la petite ville d’Antumbria, au nord de l’Espagne, reçoit un jour une mystérieuse cassette vidéo de son père, un célèbre réalisateur de films d’horreur, implorant son aide. A l’aide d’une caméra spéciale, Iria devra remonter le temps et explorer ses souvenirs pour faire toute la lumière sur les sombres secrets de sa famille et les événements qui ont conduit à la disparition tragique de son père. Serez-vous capable de découvrir la vérité cachée derrière l’objectif de la caméra ?

posted the 09/07/2022 at 10:32 AM by leblogdeshacka