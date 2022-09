Inked est une histoire d'amour et d'espoir racontée à l'encre et au papier. Dans ce jeu de puzzle basé sur une histoire, les joueurs incarneront le héros sans nom qui entreprend un voyage dans un vaste et magnifique paysage rempli d'énigmes à résoudre. Chaque puzzle rapproche les joueurs de leur amour perdu, dévoilant une histoire réconfortante et enchanteresse.

Red Art Games annonce l'arrivée en boite du jeu Inked : A Tale of Love, sur PlayStation 4 et Switch.La version Playstation 4 est au prix de 19.99€ et la version Switch à 29.99€.Un notebook est également offert pour toutes préco du jeu.