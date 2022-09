Allez au-delà de la corde de velours et pénétrez dans le monde mystérieux des agents secrets pour la première fois dans Call of Duty : Mobile - Saison 8 : Un train pour nulle part, dont le lancement aura lieu le 8 septembre à 02h00.



Vous y trouverez notamment l'ajout de la carte Express, récemment présentée dans Call of Duty : Black Ops Cold War, ainsi qu'un tout nouvel événement à thème, l'Operation : Chasse à l'espion, qui amènera les joueurs à collecter des indices pour intercepter des renseignements pendant les Battle Royale et les matchs multijoueurs ; ou encore une foule de nouveaux contenus dans l'abonnement au Pass de Combat de Ground Forces disponible dans le monde entier, ou une tonne d'activités de célébration de la communauté excitantes et furtives, la saison 8 a quelque chose à offrir à tout le monde pour faire de l'infiltration.



Bien sûr, les joueurs peuvent également gagner 50 nouveaux niveaux de récompenses du Pass de Combat avec un nouveau contenu gratuit et premium sur le thème de l'espionnage, y compris des opérateurs tels que Misty - Agent Inflitré et Adler - Élégant, la nouvelle arme ZRG 20mm et la classe de Battle Royale appelée Pyromane, ainsi que des plans d'armes, des cartes de visite, des charmes, des points COD (CP), et bien plus encore qui seront lancés au cours de la saison.

Call of Duty : Mobile, continue son chemin avec la saison 8, a venir dès le 8 Septembre 2022.