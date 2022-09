Comme souvent, chaque sortie d'une nouvelle extension s'accompagne d'une édition collector pour le jeu Destiny 2. Et la nouvelle extension, Lightfall, ne déroge pas à la règle, avec une édition rempli de goodies, au prix fort.À l'intérieur nous retrouverons :-Destiny 2 : Lightfall + Code de jeu Pass annuel-Destiny 2 : Bande son numérique Lightfall-Réplique de figurine Pouka de 20,3 cm avec lumières LED et support.-Livre sur l'histoire de l'avant-garde-Lettre de Zavala-Mini-Lithographie-Autocollant Vinyle-Plus l'emblème exclusif de l'édition collectorPour le prix, bah 250€ sur PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX One, Series X|S et PC.