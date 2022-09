Viens montrer tes talents de pilote et ton intelligence pour utiliser les super pouvoirs des karts ! Avec cette combinaison parfaite, tu seras le grand champion du Starlit Kart ! L’adrénaline alimente les courses hallucinantes entre les héros et les méchants de Starlit Adventures ! Oserez-vous rejoindre cette équipe ? Starlit Kart Racing fait partie de la franchise Starlit, qui propose des jeux d’action et de réflexion free-to-play pour tous les âges, disponibles sur les plateformes mobiles et les consoles. Le plaisir est garanti par des commandes intelligentes conçues pour une meilleure expérience avec les adorables personnages de l’univers Starlit.



Multijoueur local Xbox (2-4)

Joueur unique

Écran partagé

60 images par seconde et plus

120 images par seconde

Succès Xbox

Sauvegardes cloud Xbox

Xbox Live

Le jeu Starlit KART Racing est enfin disponible sur XBOX et PlayStation, pour rappel, c'est un Mario Kart-like gratuit.