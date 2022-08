Hubris est un jeu d'action-aventure en réalité virtuelle qui se déroule dans un univers unique et intriguant. Le joueur incarne une recrue de la Triple-O (ou OOO en abrégé) envoyée dans le système de la planète Twin à la recherche de l'agent Cyanha. Pour survivre, le joueur devra tirer, nager, grimper et sauter afin de se frayer un chemin dans l'environnement hostile d'une planète en cours de terraformation. Avec l’aide de la pilote Lucia, il devra en plus affronter les terribles ennemis de l'OOO.



Le jeu se veut une aventure captivante spécialement conçue pour les plateformes VR, qui permet aux joueurs d’explorer les moindres recoins de leur environnement en immersion totale.





"Hubris est une aventure VR unique et ce n'est que le premier d’une longue liste de projets projets à venir dans cet univers de science-fiction" déclare Ives Agemans, PDG et Game Director chez Cyborn. "C'est le début d'une saga spatiale qui explorera plusieurs plateformes, genres et supports, et nous pensons que les débuts de Hubris en VR sont le moyen idéal de faire découvrir aux joueurs notre cosmos captivant."

Caractéristiques d’Hubris :



Profitez d'une expérience en réalité virtuelle complète dans laquelle il est possible de se déplacer, grimper, nager et sauter librement.

Rejoignez l’univers de science-fiction unique et intriguant d’Hubris qui marque le début d'une nouvelle saga spatiale de grande envergure.

Profitez de graphismes ultra immersifs, qui comptent parmi ce qui se fait de mieux en matière de réalité virtuelle à l’heure actuelle.

Rassemblez et récupérez des ressources, fabriquez des armes et des outils, contrôlez des véhicules et des engins mécaniques.

Dévoilez les secrets depuis longtemps oubliés de l'OOO.

Faites-vous votre place en tant qu'agent de l'Ordre de l'Objectivité.

Cyborn, spécialiste de l'animation 3D et de la réalité virtuelle, est heureux d'annoncer que son prochain jeu d'action-aventure VR, Hubris, sera lancé sur les plateformes VR PC d’ici à la fin de l’année 2022.Hubris sera lancé sur les plateformes VR PC d’ici à la fin de l'année 2022. Plus d’informations à venir sur le sujet dans les mois qui viennent !