Explorez des donjons circulaires générés aléatoirement où les affrontements sont légion !

Observez bien et planifiez votre itinéraire. Allez-vous vous emparer du butin ou poignarder dans le dos cette effroyable créature ? Que vous pilliez, combattiez ou avanciez furtivement, l'anneau réagit à vos actions.



Jouez à votre rythme dans ce rogue-like au tour par tour qui mettra vos nerfs à rude épreuve. Et faites attention où vous mettez les pieds, car vous pourriez tomber dans une embuscade, voire pire...



Voyez les conséquences de vos actes et concentrez-vous sur l'aspect le plus important : vos décisions !

Les créatures planifient leurs actions dans un monde hostile, prêt à exploser. Prendrez-vous la fuite où trouverez-vous un moyen de retourner le donjon contre lui-même ?

Le positionnement est la clé de votre survie. Vous pourriez rapidement vous faire submerger...

Comme toutes les semaines, Epic Games offre des jeux et cette semaine, nous avons droit à Ring of Pain. Le jeu est disponible du 25 août 2022 au 1er septembre à 17h (heure française) après, il sera trop tard.Les prochains jeux gratuits sont déjà connus, nous aurons droit à Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition et Submerged : Hidden Depths.