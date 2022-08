The Elder Scrolls Online

Comprend le jeu de base The Elder Scrolls Online et le Chapitre Morrowind. Rejoignez plus de 18 millions de joueurs dans ce MMORPG primé et vivez une expérience illimitée dans un monde Elder Scrolls persistant en continuelle expansion.



ESO sur Xbox Series X|S - Découvrez ESO comme vous ne l’avez jamais vu grâce à des fonctionnalités et améliorations telles qu’un mode Performances à 60 images par seconde, un système d’ombres et de lumière perfectionné, des reflets améliorés, des temps de chargement plus courts et bien plus encore !

Destiny 2

Plongez dans l’univers de Destiny 2 pour explorer les mystères de notre système solaire, et découvrez les combats réactifs de ce jeu de tir à la première personne. Débloquez de puissantes capacités élémentaires et collectionnez de l’équipement unique pour personnaliser le look de votre Gardien et votre style de jeu. Découvrez les cinématiques de Destiny 2, des missions en coopération corsées, et toute une variété de modes en JcJ en solo ou avec vos amis. Téléchargez gratuitement dès aujourd’hui et écrivez votre légende dans les étoiles.

Bloodstained : Ritual of the Night

Bloodstained : Ritual of the Night est un jeu de rôle gothique d’horreur et d’action à défilement horizontal qui se déroule dans l’Angleterre du 19e siècle. Une force paranormale a fait surgir un château infesté de démons, révélant avec lui des éclats de cristal imprégnés d’une puissance magique considérable. Vous incarnez Miriam, une orpheline marquée par la malédiction d’un alchimiste qui cristallise lentement son corps. Pour se sauver, et sauver l’humanité, Miriam doit se frayer un chemin à travers le château pour vaincre l’invocateur, Gebel.

Comme chaque semaine, XBOX propose 2 à 3 jeux gratuits pour le week-end et il y a du lourd pour cette fin de semaine.