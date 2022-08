Au cours de leur aventure, les joueurs PC pourront adapter leur expérience en fonction de leurs besoins et profiter d'un large éventail de paramètres et de fonctionnalités incluant :



Résolution 4K et compatibilité HDR permettant d’être totalement immergé dans l'expérience de jeu.

Un taux de rafraîchissement non verrouillé permettant de profiter d’une fluidité maximale et d’une latence réduite au minimum notamment lors des batailles navales.

La mise à l'échelle des images offrant des images de qualité supérieure et un gameplay détaillé grâce au ray tracing, au DLSS et au FSR.

Une personnalisation poussée des réglages permettant de modifier les options dans les paramètres de saisie avancés afin d’offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Les joueurs pourront naviguer seuls dans les mers dangereuses de Skull and Bones mais l’aventure sera encore plus palpitante à plusieurs. Ils pourront en effet jouer avec deux autres joueurs supplémentaires, que ce soient des amis ou des personnes rencontrées en mer. Afin de garantir une expérience en ligne divertissante, Skull and Bones proposera :







Outils pour les joueurs : Afin de proposer une expérience équilibrée, les joueurs seront répartis sur différents serveurs en fonction de leur niveau d'Infamie et de leurs préférences en matière de PvP. Ils pourront également signaler ou bloquer d’autres joueurs en cas de mauvais comportement dans le jeu.

Serveurs de jeu : De serveurs physiques et des serveurs cloud performants se complèteront lors de pics d'activité élevés afin d’optimiser et de réduire le temps d'attente des joueurs souhaitant se connecter au jeu. Les serveurs physiques d’Ubisoft sont situés en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique du Sud et en Océanie.

Systèmes anti-triche : Le système anti-triche battlEye analysera le jeu en temps réel et bannira définitivement les joueurs dès la première infraction ou lorsque de la triche pour obtenir un avantage de façon déloyale aura été détectée.

Ubisoft dévoile le plein potentiel sur PC de Skull and Bones™, jeu de pirates en monde ouvert qui se déroule dans l'océan Indien à l'âge d'or de la piraterie. Dans Skull and Bones, les joueurs vont pouvoir explorer un vaste monde ouvert maritime avec un seul objectif en tête : devenir des capitaines pirates de légende.