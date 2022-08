La narration est au cœur de Deliver Us Mars. Cette bande-annonce montre comment KeokeN Interactive s'appuie sur le premier jeu acclamé par la critique, Deliver Us The Moon, en utilisant un casting complet d'acteurs en motion-capture pour donner vie aux personnages. Il en résulte un récit riche et intense dont les joueurs pourront faire l'expérience.



Dans Deliver Us Mars, les joueurs incarnent une apprentie astronaute, Kathy Johanson. La bande-annonce met en lumière la nature complexe de ses motivations : sa mission est de récupérer sur Mars une technologie permettant de sauver la Terre et ainsi préserver l'avenir de l'humanité. Mais elle souhaite également découvrir le sort de son père Isaac, disparu depuis des années, après qu'une mystérieuse transmission en provenance de la planète rouge ait laissé entrevoir la possibilité qu'il soit toujours en vie. Cet objectif n'est cependant pas partagé par ses coéquipiers.







Cette suite indépendante a fait un grand pas en avant en ce qui concerne le gameplay par rapport à son prédécesseur. Les joueurs apprécieront les mécaniques d'escalade qui rappellent les jeux de plates-formes d'action classiques, ainsi que les puzzles de style "pièces détachées" dont le niveau de difficulté augmente au fil du jeu.

Le jeu Deliver Us Mars, se dévoile avec un nouveau trailer qui met en scène une mission de sauvetage de l'humanité.Deliver Us Mars sortira le 2 février 2023 sur PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam et Epic Games Store.