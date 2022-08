Devenez la gardienne des bois ou la terreur qui hante les cauchemars.



Vous êtes Yaga, une jeune fille de 16 ans accusée de sorcellerie et expulsée d’un village médiéval Slave. Lorsque votre passé revient vous hanter sous forme d’esprits errants, vous n’avez d’autre choix que de les traquer dans l’espoir de percer le mystère qui entoure vos origines.



Offrant un mélange unique de combats intenses à l’arc, de magie et de narration dans un monde onirique sombre et vibrant de couleurs, le jeu vous plonge dans le voyage déterminant d'une figure folklorique ambiguë. Serez-vous une sorcière bienveillante et protégerez-vous la forêt ? Ou incarnez-vous le mal qui hante les cauchemars des enfants ? Vous seul pouvez en décider !

Le jeu BLACKTAIL se date avec une fenêtre de sortie, prévue pour cet hiver sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.BLACKTAIL est un jeu d'action et d'aventure surréaliste à la première personne, où le mythe de Baba Yaga prend vie. Explorez une approche originale du folklore slave et forgez votre propre légende.BLACKTAIL sortira cet hiver sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le jeu est dès à présent disponible en précommande sur Steam.