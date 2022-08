Dune : Awakening associe la rugosité et la créativité des jeux de survie à l'interactivité sociale des jeux multijoueurs persistants à grande échelle pour créer un MMO de survie en monde ouvert unique et ambitieux. Passez de la survie à la domination dans un Arrakis vaste et sans temps de chargement, partagé par des milliers de joueurs.



Dirigez-vous vers des secteurs non cartographiés et soyez le premier à découvrir les secrets et les richesses avant que les tempêtes Coriolis ne déplacent à nouveau les sables et ne modifient le paysage. Échappez de justesse à des vers de sable colossaux, construisez votre maison, d'un simple abri à une base puissante, et traversez les dunes dans des véhicules emblématiques de l'univers.



Débusquez les fleurs d'épices et déployez votre moissonneuse, puis protégez-la des factions rivales dans des combats intenses et mortels qui passent sans transition de véhicules terrestres blindés aux ornithoptères dans le ciel. Planifiez votre ascension au pouvoir et développez votre influence au sein du Landsraad grâce à des intrigues minutieuses.











Grosse surprise lors du Opening Night Live de la Gamescom 2022, avec Dune : Awakening, du développeur Funcom.“Funcom repousse les limites du genre MMO depuis 20 ans. C'est là que se trouvent nos racines. Nous nous sommes appuyés sur cette expérience pour Conan Exiles, notre premier grand succès dans le domaine de la survie. Avec Dune : Awakening, nous faisons le lien entre les genres survie et MMO pour créer quelque chose de vraiment unique et ambitieux dans un univers qui nous passionne tous."“Dune : Awakening promet véritablement de faire vivre le monde de Dune d'une manière inédite et passionnante. Nous sommes ravis de créer ce jeu avec un partenaire comme Funcom, qui sait si bien capturer la richesse des détails et l'émerveillement des mondes cinématographiques pour les amateurs de jeux vidéo.”Dune : Awakening arrivera sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series X|S. Une bêta étant déjà prévue, tout le monde peut s'inscrire dès maintenant à l'adresse suivante www.dunegames.com