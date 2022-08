Just Die Already

Just Die Already est un jeu bac à sable qui se déroule dans un monde où les personnes âgées sèment le chaos, créé par les concepteurs de Goat Simulator. Vous êtes vieux, en colère et vous venez de vous faire exclure de votre maison de retraite. Comment allez-vous survivre dans un monde qui veut simplement vous voir mourir ?

Outriders

Outriders est un shooter RPG en coopération jusqu’à 3 joueuses ou joueurs dans un univers de science-fiction original et sans espoir. Tandis que l’humanité se vide de son sang dans les tranchées d’Enoch, vous créerez votre propre Outrider et voyagerez à travers cette planète hostile.

The Elder Scrolls Online

À l’occasion de la QuakeCon, The Elder Scrolls Online est jouable gratuitement pendant deux semaines. Vous pourrez accéder à l’édition de base du jeu et explorer 24 zones, dont l’iconique Morrowind, et plonger dans les champs de bataille, la Cité Impériale et Cyrodiil, les zones joueur contre joueur du titre. Vous aurez même l’opportunité de commencer l’aventure qui durera toute l’année, L’Héritage des Bretons, grâce au prologue de High Isle.

Les Free Play Days pour ce week-end sont maintenant dévoilés et disponibles. Just Die Already doit être pas trop mal, mais ce week-end pas le temps de jouer pour ma part.