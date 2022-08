Heidelberg 1693 est un jeu de plateforme et d'action en 2D stimulant qui se déroule dans une version infestée de zombies de l'Allemagne du XVIIe siècle dans laquelle le joueur prend le contrôle de l'un des célèbres mousquetaires du roi français Louis XIV. Le jeu ajoute une couche de combat tactique au genre en introduisant l'arme de prédilection des mousquetaires : le mousquet. Les joueurs pourront tirer un coup de mousquet puissant et très efficace à la fois. L'arme doit cependant être utilisée à bon escient en raison de son long temps de réinitialisation. Heidelberg 1693 raconte sa sombre histoire - mettant en scène des lieux réels et des personnages historiques - à travers de multiples chemins et fins.



Jeu de plateforme d'action 2D classique

Histoire se déroulant dans une uchronie du XVIIe siècle

Un mécanisme de mousquet unique ajoute une couche de stratégie à l'action

Avec des lieux authentiques et des personnages historiques

Sprites magnifiquement animés

Cinématiques animées inspirées des films muets

Fins multiples

Le jeu Heidelberg 1693, aura droit à sa version boîte, grâce à Red Art Games. On en parle pas souvent, mais Red Art Games sort pas mal de bons jeux et j'espère qu'ils auront encore de belles surprises à venir.Le jeu sera disponible sur Switch, au prix de 29.99€ et sur PlayStation 4 et PlayStation 5 au prix de 25.99€.Pour le nombre d'exemplaires, nous sommes sur 2900 exemplaires, pour la Switch, 999 exemplaires pour la PlayStation 4 et 999 exemplaires pour la PlayStation 5.