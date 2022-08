Développé par Saber Porto, Dakar Desert Rally reproduit à la perfection l'excitation et les sensations de vitesse que procure la plus grande course de rallye du monde organisée par Amaury Sport Organisation. Le jeu offre un large choix de véhicules sous licence des plus grands constructeurs mondiaux, dont des motos, des voitures, des camions, des quads et des SSV (buggys). De nombreux défis attendent les passionnés de simulation tout-terrain chevronnés et les amateurs de course plus occasionnels. Les joueurs peuvent concourir en ligne dans de redoutables courses multijoueur à quatre ou parcourir les vastes étendus sauvages en mode solo hors ligne.

Caractéristiques principales :



L’expérience authentique du Rallye Dakar : plus de 30 étapes provenant des éditions 2020, 2021 et 2022 avec véhicules, équipes et pilotes sous licence officielle.

Un open world immense : de vastes environnements ouverts en mode multijoueur et solo pour concourir à grande vitesse.

Saisons et météo dynamiques : Dakar Desert Rally intègre les quatre saisons et un cycle jour-nuit complet. Les joueurs devront lutter contre les tempêtes de sable, le soleil brûlant, les intempéries et même la boue s'ils veulent battre leurs concurrents et gagner.

Jeu solo et multijoueur en ligne : Les joueurs pourront faire progresser leur carrière de Rallye Raid en mode solo ou participer à des événements multijoueur avec jusqu'à trois de leurs amis.

Le jeu Dakar Desert Rally se dévoile et sa date avec une sortie très proche.Le jeu offrira une expérience tout-terrain intense à travers les courses officielles du Dakar 2020, 2021 et 2022, un large choix de véhicules authentiques, des graphismes à couper le souffle (comme le dit le communiqué de presse) , ainsi qu'un système de saisons et de météo dynamique.Rallye Dakar, sortira le 4 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam et Epic Games Store.