Dans LEGO Bricktales, parcourez 5 biomes thématiques LEGO différents et utilisez un nouveau mécanisme de construction brique par brique intuitif pour résoudre des énigmes et donner vie à vos solutions. Des créations purement esthétiques, telles que les stands de marché et les boîtes à musique, aux puzzles fonctionnels basés sur la physique comme la construction de grues et de gyrocoptères, LEGO Bricktales propose une multitude de défis et de quêtes pour tester votre imagination et vos compétences en construction.

À travers la jungle la plus profonde, des déserts ensoleillés, un coin de ville animé, un château médiéval imposant et des îles tropicales des Caraïbes, vous serez traité dans des environnements délicieux remplis de secrets, de défis et de personnages amusants. Dans chaque diorama, il y a des figurines LEGO qui ont besoin de votre aide, ainsi que la possibilité de débloquer de nouvelles compétences pour vos bonnes actions. En explorant ces environnements colorés, vous découvrirez une variété de sites de construction avec leurs propres ensembles de briques - c'est à vous de trouver une construction unique qui fonctionnera. Que l'on vous demande de mettre votre chapeau de designer et de construire un trône digne d'un roi ou de tester vos compétences en ingénierie pour construire un pont qui fera traverser une rivière à une pelleteuse, comment vous construisez vos constructions et relevez les défis que vous êtes être offert est à vous!







"Nous savons que les fans de LEGO du monde entier seront extrêmement ravis de mettre la main sur LEGO Bricktales", a déclaré Dieter Schoeller, vice-président de la production chez Thunderful. "C'est pourquoi c'est si formidable de pouvoir annoncer que le jeu arrive sur un si large éventail de plateformes. Sur PlayStation, Xbox, Switch et PC, nous veillons à ce que le plus grand nombre de personnes possible puisse jouer et profiter de ce titre et de son mécanisme de construction brique par brique intuitif.

Le jeu LEGO Bricktales, confirme sa sortie pour fin 2022, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.