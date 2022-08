Gentlemen, démarrez vos moteurs ! L'éditeur international HandyGames est plus que fier d'annoncer le Wreckfest mobile ! Le jeu de course rapide est généralement considéré comme le successeur spirituel de classiques tels que FlatOut, Destruction Derby et Street Rod et sortira bientôt sur les machines Apple et Android !





Pendant longtemps, cette perle de jeu n'était disponible que sur PC et consoles. Mais les temps changent : après que THQ Nordic ait porté ce chaos qui casse le cou, mange de la poussière et plie la tôle sur la Nintendo Switch, il appartenait aux pros de HandyGames de libérer ce classique énergivore de ses limites immobiles pour se déplacer librement. sur les plateformes mobiles.





Enfreignez les règles et repoussez les limites de la course en full-contact avec Wreckfest ! Attendez-vous à des collisions épiques, des combats au coude à coude sur la ligne d'arrivée et de toutes nouvelles façons de plier le métal - Ce sont les moments uniques qui ne peuvent être réalisés que dans Wreckfest, avec son vrai-à- simulation physique de la vie une fois introduite dans ce monde par le développeur légendaire Bugbear Entertainment!





Brûlez du caoutchouc et déchiquetez du métal dans le terrain de jeu ultime ! Wreckfest regorge d'options de mise à niveau et de personnalisation. Que vous vous prépariez pour votre prochain derby de démolition avec des pare-chocs renforcés, des arceaux de sécurité, des protections latérales et bien plus encore, ou que vous prépariez votre voiture pour une course de banger avec des pièces de performance du moteur comme des filtres à air, des arbres à cames, des systèmes de carburant, etc., Wreckfest est s'annonce comme le meilleur jeu de sport automobile combatif.

Le jeu Wreckfest du développeur HandyGames débarque sur Mobile, après avoir envahit les consoles et PC.