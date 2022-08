Pas annoncé lors du Showcase d'hier, le jeu Lethal Honor, se dévoile aujourd'hui. En attendant, une date de sortie, le jeu sera disponible sur PlayStation, XBOX et Nintendo Switch!

Le modèle de progression de Lethal Honor est une nouvelle approche des voyous. Certains panneaux de bandes dessinées sont intégrés de manière transparente dans le gameplay pour structurer vos itinéraires en passant par des séquences procédurales. À chaque course et à chaque mort, vous vous rapprochez du réveil de l'un des personnages principaux, chacun avec sa propre histoire à jouer. Tuez ou soyez tué, courez ou soyez écrasé, donnez en retour mais n'abandonnez jamais !

Tuez des hordes de créatures eldritch dans des combats rapprochés isométriques implacables avec un style artistique rappelant l'âge sombre des romans graphiques de super-héros adultes des années 1980. Situé dans un monde post-apocalyptique ombragé et assailli, vous incarnez différents personnages pour dérouler une histoire complexe. Avec d'innombrables capacités, une douzaine de styles de combat et plusieurs mécanismes secondaires, chaque run est comme un nouveau numéro d'une série de bandes dessinées !

