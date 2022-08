La veille de la fête du White Day, où l'on offre des cadeaux, Lee Hee-min, nouvel élève du lycée Yeondu, se faufile dans l'établissement pour cacher une boîte de bonbons destinée à la fille de ses rêves. Mais lorsque les volets se referment, il se retrouve piégé dans le bâtiment pendant la nuit, chassé par des concierges tueurs et hanté par les âmes troublées des morts.

Hee-min parviendra-t-il à rester caché tout en cherchant des indices pour découvrir les sombres secrets du passé du bâtiment ? Ou les horreurs qui hantent les couloirs sinistres de l'école la nuit lui coûteront-elles la vie avant qu'il ne puisse s'échapper ? Sans armes et avec des provisions limitées, il y a peu de place pour l'erreur dans ce classique de l'horreur coréenne, tendu et furtif, qui regorge de secrets, d'histoires à rebondissements et de fins multiples.

Le jeu White Day du développeur Sonnori, se date sur PlayStation 5 et Switch. Le jeu qui sera distribué par Just for Games, sera disponible dès le 8 Septembre 2022.Cette nouvelle version contient plus de trente costumes, initialement sortis en tant que DLC !White Day sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 8 septembre 2022.