Ce partenariat donnera aux fans et à la communauté de Paris Hilton l'occasion d'entrer en contact avec elle d'une toute nouvelle manière, en découvrant de nouvelles facettes de sa personnalité grâce à des expériences qui donneront vie à son univers. Son LAND dans The Sandbox poursuit son expansion sur le Web3. Elle va donner du pouvoir à sa communauté grâce à une véritable propriété numérique et prévoit des événements sociaux et communautaires tels que des soirées sur les toits et des expériences sociales glamour dans son manoir virtuel de Malibu. Au travers de ces expériences et d'autres, les joueurs pourront découvrir 11 avatars mettant en avant la personnalité de la reine du métavers, et vivre un événement unique pour Halloween.



Paris Hilton, l'une des entrepreneures et influenceuses internationales les plus connus, est une pionnière de la télévision, du podcasting et des NFT. Elle innove également en matière de création d'entreprises, de médias sociaux et d'image de marque des célébrités. Dans l'espace Web3, elle est une passionnée de crypto depuis longtemps, une amoureuse de l'art numérique, une collectionneuse avide de NFT et une icône du métavers. Sa société de production et de médias intégrés, 11:11 Media, est une entreprise de plusieurs milliards de dollars dont les activités verticales couvrent la télévision (Slivington Manor Entertainment), les podcasts (London Audio), le numérique (11:11 Digital), les licences, les NFT, la musique, etc.

"Je suis ravie d'agrandir le Paris World grâce au métavers," déclare Paris Hilton, "Grâce à cette collaboration avec notre fantastique partenaire The Sandbox, mon équipe compte bien bâtir une expérience ultra réaliste pour mes fans."

"Nous sommes heureux d'accueillir chaleureusement Paris Hilton, reine du métavers," confie Sébastien Borget, COO et co-fondateur de The Sandbox, "The Sandbox propose un espace créatif qui permet à chacun de laisser libre cours à son imagination. Paris Hilton est en train de construire un royaume glamour où se tiendront des fêtes virtuelles et diverses attractions tirées de son univers."

La plus célèbre des Hilton s'incruste dans The Sandbox.