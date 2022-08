Le jeu proposera aux joueurs une aventure passionnante à travers les royaumes du monde caché, y compris le monde crépusculaire de la vallée des ténèbres et la grotte de cristaux des terres du roi. Le trailer en révèle davantage sur les quatre dragons uniques, leurs compétences et leurs capacités, ainsi que sur les puissants boss Dragons qu’ils doivent vaincre. Admirez Tonnerre, Bissocorn, Panache Wu et Wei s’envoler vers les combats et libérer certains de leurs pouvoirs étonnants, dont la glace et la vapeur, sur leurs boss dragons, comme Fault Ripper, qui peut riposter avec son flot de feu ardent !

Le jeu DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes se dévoile avec du gameplay.Le jeu est développé par Outright Games, ceux qui ont fait le jeu Krypto entre autres.Le jeu sera disponible en boîte, avec à l'intérieur, un livret spécial de quarante pages. Ce livret permettra aux fans de se plonger dans les événements qui se sont déroulés pendant les 1 300 ans qui séparent la fin des films Dragons de la nouvelle série. Ils pourront en apprendre davantage sur les personnages, les royaumes, la façon dont ils ont été formés.Le jeu sortira le 23 septembre sur consoles, Stadia et PC.