Le nouveau système stellaire propose plus d'une douzaine de zones, toutes conçues à la main, offrant ainsi de superbes décors lors des intenses batailles spatiales. Il cache également de nombreuses choses à découvrir, des énigmes à résoudre et des défis à relever. Chacune des zones est contrôlée par l’une des trois nouvelles factions : la Coalition, Retaliator et Zurilia. Les régions sont constituées d’étendues de lave et de glace qui introduisent de nouveaux mécanismes de jeu : les vaisseaux des joueurs sont exposés à des dégâts dus à la chaleur, au gel, ainsi qu'à une pression élevée lorsqu'ils sont immergés.

“La création et la vente de jeux spatiaux ont évolué : il y a quelques années, ils ne concernaient encore qu'une niche de passionnés, longtemps négligée, et aujourd'hui, ils se démarquent sur un marché très concurrentiel.” déclare le CEO et co-fondateur de ROCKFISH Games, Michael Schade. “Alors que d'autres titres et franchises emblématiques n'ont cessé de s'améliorer au fil des ans et que de nouveaux grands jeux se déroulant dans l'espace sortiront bientôt, offrant toutes sortes de gameplay et de décors à thème spatial, nous pensons qu'EVERSPACE 2 offre une expérience unique, comme l'illustrent ses 90% de critiques positives sur Steam. Cependant, notre équipe de classe internationale s'est véritablement surpassée pour offrir aux joueurs l'expérience intense et éruptive des sites de lave de Drake et l'exploration des planètes gelées et des champs de glacetéroïdes. Pour ma part, mon moment préféré est celui où vous devez aller sous l'eau pour désactiver des mines et placer vos propres explosifs dans une gigantesque station spatiale à moitié immérgée. Je n'ai jamais vu rien de tel dans un autre jeu auparavant, et nous sommes impatients de voir la réaction de nos fans.”



La version Early Access d'EVERSPACE 2 fait passer le niveau maximal des joueurs à 25, et introduit trois nouveaux avantages pour les pilotes. Cette suite de quêtes secondaires sert d'introduction au système Drake et, bien que ROCKFISH Games garde le secret du dernier acte de la campagne, ces missions donneront aux joueurs assidus un aperçu de ce qui les attend dans la bataille finale.

Outre ces nouveautés, l'équipe a également ajouté de nouveaux passifs pour toutes les sous-classes de vaisseaux et de nouveaux attributs de bonus pour les armes secondaires. Ils permettront à EVERSPACE 2 d'offrir différents styles de jeu et de construire des vaisseaux pour tous les pilotes amateurs de bricolage. Des mutateurs sont également ajoutés aux zones à haut risque pour les membres de la communauté qui souhaitent relever des défi plus difficiles. Sur l’aspect technique, le support TrackIR et AMD FSR ont également été ajoutés au jeu.



EVERSPACE 2 est sur sa dernière ligne droite, avec une dernière mise à jour de l'early access qui donne un aperçu de la fin du jeu avant que l'équipe ne peaufine la version 1.0. Avec cette mise à jour, de nombreux équilibrages et des améliorations de la qualité de vie ont également été effectués. Une liste complète des nouveautés et des corrections est disponible sur le site de Drake : Gang Wars Steam community post.



Une autre mise à jour majeure d'EVERSPACE 2 est prévue pour 2022. Ancient Rifts, prévu pour cet automne, donnera aux joueurs leur premier aperçu du contenu du jeu final avec des défis à haut risque et à riches récompenses.

La première grosse MAJ d'EVERSPACE 2, se présente, sur les deux prévues pour 2022, elle sera disponible sur Steam et GOG le 5 août à 10 heures CEST. Elle arrivera peu après sur le Microsoft Store. La mise à jour Drake : Gang Wars ajoutera le tout nouveau système stellaire de Drake ainsi que ses magnifiques environnements de lave et de glace créés à la main. Les joueurs pourront y découvrir l'exploration sous-marine, de nouveaux ennemis et des effets de mode inédits, de tout nouveaux défis, une nouvelle quête annexe en trois chapitres et rencontrer des pilotes plus qu’audacieux. Et bien plus encore!