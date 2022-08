The Serpent Rogue

The Serpent Rogue est un jeu d'action-aventure qui se déroule dans un monde médiéval. Maîtrisez l'alchimie, explorez des terres oubliées et protégez le royaume face à une catastrophe imminente. Fabriquez, distillez, faites bouillir, et concoctez des potions pour vaincre une terrible menace !

Roguebook

Relevez les défis d’un roguelike deckbuilder aux mécaniques inédites créé par les concepteurs de Faeria et par Richard Garfield, l’auteur de Magic: The Gathering™. Formez un duo de héros, assemblez de puissants combos et terrassez les légendes du Roguebook !

Far Cry 6

Plongez dans un monde où règne l'adrénaline, en plein cœur d'une guérilla moderne. Anton Castillo, dictateur de l'île, est bien décidé à faire retrouver sa gloire d'antan à la nation, et son fils Diego suit les traces sanglantes de son père. Incarnez un combattant de la révolution et mettez un terme à leur régime de terreur !

Les jeux du week-end sont dévoilés pour le programme des Free Play Days.